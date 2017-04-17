Турецкая оппозиция намерена обжаловать итоги референдума в КС и ЕСПЧ

АНКАРА, 17 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкая оппозиция намерена обжаловать итоги прошедшего в воскресенье в стране референдума в Конституционном суде Турции и, если потребуется, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заявил глава парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии Бюлент Тезджан в понедельник.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам обработки 99,97% бюллетеней, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

"Как только участки закрылись и начался подсчет голосов, нам стали поступать сообщения от наших наблюдателей о том, что подсчет происходит закрыто. Случаи голосования без кабинок, засекреченный от наблюдателей подсчет – все это станет темной страницей нашей истории. Единственный выход для снижения напряженности – это считать результаты референдума недействительными. Мы будем обращаться в Конституционный суд Турции, а если потребуется, то и в Европейский суд по правам человека", — цитирует Тезджана телеканал Haberturk.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят. Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.