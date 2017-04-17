Терпение закончилось: Пенс рассказал о позиции США в отношении КНДР

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американский вице-президент Майк Пенс объявил о завершении эры "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи. По словам политика, Пхеньяну не стоит "сомневаться в решимости США быть вместе с союзниками".

Пенс находится в Южной Корее с трехдневным визитом. Свою поездку он начал с посещения демилитаризованной зоны на полуострове.

Визит Пенса в Южную Корею совпал с самым острым кризисом вокруг КНДР за последние годы. США перебросили к берегам Корейского полуострова несколько военных кораблей во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". СМИ не исключали, что Вашингтон может нанести удар по КНДР.

При этом в Пхеньяне заявили, что готовы в случае провокации нанести превентивный удар по американским военным базам, а также по президентскому дворцу в Сеуле.

"Мощные карательные меры"

В Сеуле Пенс провел переговоры с временно исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном. После встречи стороны выступили с достаточно жестким заявлением в адрес Пхеньяна.

"Республика Корея и США примут мощные карательные меры в случае дальнейших провокаций КНДР", — заявил Хван, слова которого цитирует агентство Рёнхап.

Южнокорейский политик также заявил, что договорился с Пенсом о скорейшем размещении и введении в строй новейшей системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.

"Корейско-американский альянс — опора для мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", — добавил Хван Гё Ан.

Пенс, в свою очередь, отметил, США беспокоит позиция Китая по THAAD.

"Радостно видеть приверженность Китая этим действиям (разоружению КНДР — ред.). Но США обеспокоены экономическими ответными мерами КНР на то, что Южная Корея предпринимает соответствующие меры для собственной защиты", — заявил он.

Вашингтон и Сеул еще в 2016 году договорились развернуть в Южной Корее систему THAAD. Предлогом для этого стала угроза, которую якобы представляют для Сеула северокорейские ракеты.

По данным Рёнхап, батарея будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет-перехватчиков. По данным Минобороны Южной Кореи, радиус действия противоракет не превышает двухсот километров.

О решительности Трампа

Майк Пенс также предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа.

"Мы надеемся добиться этой цели (денуклеаризации Северной Кореи — ред.) мирными средствами, но рассматриваются все варианты", — сказал Пенс на пресс-конференции в Сеуле.

Вице-президент также напомнил о действиях США в Сирии и Афганистане. По его словам, в последние две недели "мир стал свидетелем силы и решительности" Дональда Трампа.

"Северной Корее не мешало бы не испытывать его решительность или силу вооруженных сил США в регионе", — добавил Пенс.

В ночь на 7 апреля США нанесли по приказу Трампа ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских ВВС. Предлогом для нападения стала химическая атака в провинции Идлиб, в которой Вашингтон бездоказательно обвинил Дамаск.

Кроме того, в минувший четверг американские ВВС впервые применили в боевых условиях сверхмощную неядерную бомбу GBU-43, которую также называют "матерь всех бомб". Американцы сбросили снаряд на позиции боевиков группировки "Исламское государство"* в Афганистане. Многие эксперты расценили их действия как демонстрацию силы.

Вашингтон обещает защитить Сеул

Пенс также отметил, что Вашингтон продолжит обеспечивать безопасность Южной Кореи. По словам вице-президента, на позицию США не повлияют досрочные выборы, которые пройдут в стране 9 мая.

"Вне зависимости от результатов выборов решимость США по безопасности Кореи останется твердой", — заявил Пенс.

Формально США и КНДР до сих пор находятся в состоянии войны: после конфликта 1950-1953 годов было подписано лишь перемирие.

Пхеньян неоднократно предлагал Вашингтону подписать полноценный мирный договор. Однако США отказываются даже обсуждать этот вопрос.

Сейчас в Южной Корее расквартированы более 28 тысяч американских военных. Вашингтон объясняют это "угрозой с Севера".

Пенс блефует

Комментируя угрозы Пенса в адрес Пхеньян, директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая заявил, что США вряд ли пойдут на прямое столкновение.

"Эпоха стратегического терпения" была объявлена в свое время президентом (США) Бараком Обамой, и суть ее состояла в том, что США терпеливо ждали пока северокорейский режим распадется сам собой, максимально способствуя этому изоляцией, санкциями и давлением", — напомнил политолог в эфире радио Sputnik.

"Сейчас Дональд Трамп и его администрация провозгласили, что необходимо действовать решительно, предпринимать меры в отношении КНДР, в том числе и военного характера. Однако, на мой взгляд, это пока блеф. И направлен этот блеф, в первую очередь, на то, чтобы заставить Китай действовать более решительно в отношении Северной Кореи", — добавил Толорая.

По мнению эксперта, американцы вряд ли намерены в ближайшее время использовать военную силу в отношении КНДР.

"Если есть "военное железо", то оно должно действовать. Поэтому направляют лишний раз авианосцы, чтобы подчеркнуть свою значимость в мире. Но я все-таки не думаю, что реально запланирован военный конфликт, поскольку он имел бы самые разрушительные последствия не только для Южной Кореи и Японии, но оказались бы затронуты и сами США, в том числе их военнослужащие. У северокорейцев есть, чем ответить даже без ядерного оружия", — подчеркнул Георгий Толорая.

*Террористическая организация, запрещенная в России