США
17.0417 апреля13:32МСК
USD56.25-0.04
EUR59.84+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Терпение закончилось: Пенс рассказал о позиции США в отношении КНДР

13:1117.04.2017
(обновлено: 13:12 17.04.2017)
0123815
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
© AP Photo/ Virginia Mayo, Pool

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американский вице-президент Майк Пенс объявил о завершении эры "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Северной Кореи. По словам политика, Пхеньяну не стоит "сомневаться в решимости США быть вместе с союзниками".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
Эксперт прокомментировал решение Трампа отправить авианосцы к Корее
Пенс находится в Южной Корее с трехдневным визитом. Свою поездку он начал с посещения демилитаризованной зоны на полуострове.

Визит Пенса в Южную Корею совпал с самым острым кризисом вокруг КНДР за последние годы. США перебросили к берегам Корейского полуострова несколько военных кораблей во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". СМИ не исключали, что Вашингтон может нанести удар по КНДР.

При этом в Пхеньяне заявили, что готовы в случае провокации нанести превентивный удар по американским военным базам, а также по президентскому дворцу в Сеуле.

"Мощные карательные меры"

Военнослужащие во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне, КНДР
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СМИ сообщили о создании в КНДР "специальных тактических войск"
В Сеуле Пенс провел переговоры с временно исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном. После встречи стороны выступили с достаточно жестким заявлением в адрес Пхеньяна.

"Республика Корея и США примут мощные карательные меры в случае дальнейших провокаций КНДР", — заявил Хван, слова которого цитирует агентство Рёнхап.

Южнокорейский политик также заявил, что договорился с Пенсом о скорейшем размещении и введении в строй новейшей системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.

"Корейско-американский альянс — опора для мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", — добавил Хван Гё Ан.

Пенс, в свою очередь, отметил, США беспокоит позиция Китая по THAAD.

Город Пекин. Архивное фото
© Fotolia/ SeanPavonePhoto
Китай призвал воздержаться от провокаций на Корейском полуострове
"Радостно видеть приверженность Китая этим действиям (разоружению КНДР — ред.). Но США обеспокоены экономическими ответными мерами КНР на то, что Южная Корея предпринимает соответствующие меры для собственной защиты", — заявил он.

Вашингтон и Сеул еще в 2016 году договорились развернуть в Южной Корее систему THAAD. Предлогом для этого стала угроза, которую якобы представляют для Сеула северокорейские ракеты.

По данным Рёнхап, батарея будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет-перехватчиков. По данным Минобороны Южной Кореи, радиус действия противоракет не превышает двухсот километров.

О решительности Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын следит за тренировкой военнослужащих Корейской Народной Армии. 13 апреля 2017 года
© REUTERS/ KCNA
Ядерный отбой: почему не началась война на Корейском полуострове
Майк Пенс также предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа.

"Мы надеемся добиться этой цели (денуклеаризации Северной Кореи — ред.) мирными средствами, но рассматриваются все варианты", — сказал Пенс на пресс-конференции в Сеуле.

Вице-президент также напомнил о действиях США в Сирии и Афганистане. По его словам, в последние две недели "мир стал свидетелем силы и решительности" Дональда Трампа.

"Северной Корее не мешало бы не испытывать его решительность или силу вооруженных сил США в регионе", — добавил Пенс.

Репортаж о пуске трех баллистических ракет в КНДР по телевидению Южной Кореи на железнодорожном вокзале в Сеуле
© AP Photo/ Lee Jin-man
Китайский эксперт: ядерные испытания для КНДР – не "праздничный салют"
В ночь на 7 апреля США нанесли по приказу Трампа ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских ВВС. Предлогом для нападения стала химическая атака в провинции Идлиб, в которой Вашингтон бездоказательно обвинил Дамаск.

Кроме того, в минувший четверг американские ВВС впервые применили в боевых условиях сверхмощную неядерную бомбу GBU-43, которую также называют "матерь всех бомб". Американцы сбросили снаряд на позиции боевиков группировки "Исламское государство"* в Афганистане. Многие эксперты расценили их действия как демонстрацию силы.

Вашингтон обещает защитить Сеул

Пенс также отметил, что Вашингтон продолжит обеспечивать безопасность Южной Кореи. По словам вице-президента, на позицию США не повлияют досрочные выборы, которые пройдут в стране 9 мая.

Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. Архивное фото
© Фото: U.S. Navy/ Matt Brown
СМИ сообщили о готовности США к упреждающему удару по КНДР
"Вне зависимости от результатов выборов решимость США по безопасности Кореи останется твердой", — заявил Пенс.

Формально США и КНДР до сих пор находятся в состоянии войны: после конфликта 1950-1953 годов было подписано лишь перемирие.

Пхеньян неоднократно предлагал Вашингтону подписать полноценный мирный договор. Однако США отказываются даже обсуждать этот вопрос.

Сейчас в Южной Корее расквартированы более 28 тысяч американских военных. Вашингтон объясняют это "угрозой с Севера".

Пенс блефует

Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Эксперт: удар США по боевикам в Афганистане может быть сигналом для КНДР
Комментируя угрозы Пенса в адрес Пхеньян, директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая заявил, что США вряд ли пойдут на прямое столкновение.

"Эпоха стратегического терпения" была объявлена в свое время президентом (США) Бараком Обамой, и суть ее состояла в том, что США терпеливо ждали пока северокорейский режим распадется сам собой, максимально способствуя этому изоляцией, санкциями и давлением", — напомнил политолог в эфире радио Sputnik.

"Сейчас Дональд Трамп и его администрация провозгласили, что необходимо действовать решительно, предпринимать меры в отношении КНДР, в том числе и военного характера. Однако, на мой взгляд, это пока блеф. И направлен этот блеф, в первую очередь, на то, чтобы заставить Китай действовать более решительно в отношении Северной Кореи", — добавил Толорая.

Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее
© AP Photo/ Ahn Young-joon
Коротченко: Трамп должен понимать, что ставки в его игре с КНДР – ужасающие
По мнению эксперта, американцы вряд ли намерены в ближайшее время использовать военную силу в отношении КНДР.

"Если есть "военное железо", то оно должно действовать. Поэтому направляют лишний раз авианосцы, чтобы подчеркнуть свою значимость в мире. Но я все-таки не думаю, что реально запланирован военный конфликт, поскольку он имел бы самые разрушительные последствия не только для Южной Кореи и Японии, но оказались бы затронуты и сами США, в том числе их военнослужащие. У северокорейцев есть, чем ответить даже без ядерного оружия", — подчеркнул Георгий Толорая.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена