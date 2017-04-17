В Австрии считают, что итоги референдума отдаляют Турцию от стандартов ЕС

ВЕНА, 17 апр — РИА Новости. Власти Австрии считают результаты прошедшего в Турции референдума о переходе к президентской форме правления показателем того, что страна далека от европейских ценностей.

Конституционный референдум о переходе на президентскую форму правления с парламентской, прошедший в воскресенье в Турции, закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

По словам президента Австрии Александра Ван дер Беллена, результат референдума "отдаляет турецкое правительство дальше от демократических ценностей и стандартов Европы". "Вступление Турции в ЕС становится все более отдаленным", — добавил он.

При этом президент призвал не забывать, что "Турция была и остается важным соседом Европы и необходимо налаживать сотрудничество с ней в будущем".

В свою очередь министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц считает, что результат референдума означает то, что Турция продолжает быть вдалеке от верховенства закона и демократии. По его словам, голосование было "четким сигналом в Европейский Союз", на который он ожидает четкий ответ со стороны ЕС.

"Необходима, наконец, честность в том, что касается взаимоотношений между ЕС и Турцией. Время тактического маневрирования должно, наконец, закончиться", — приводит слова Курца австрийское агентство APA. Курц вновь призвал к прекращению переговоров с Анкарой о вступлении в ЕС.