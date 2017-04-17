Референдум разделил турецкое общество на две части, считает эксперт

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Конституционный референдум разделил турецкое общество на две части, заявил на пресс-конференции директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

"Что показал прошедший референдум? Турецкое общество однозначно разделено на две части, причем эта линия уже не проходит по той "красной линии", которая существовала до этого. До этого основной "красной линией" было разделение на исламистов, тех, кто стремиться к тому, чтобы ислам стал органической частью политики и светскими (светской частью общества). Сегодня этих линий намного больше. Референдум разделил Турцию вновь на две части",- сказал он.

При этом эксперт не считает результат референдума победой идеи Эрдогана о сильной Турции.

"Действительно ли это победа? Не совсем, потому что для Эрдогана было бы победой, если бы это было более 60% голосов. Сейчас ему нужно пытаться и доказывать, что он действительно сможет осуществить все те начинания, которые ему хотелось. Стало известно, что одним из первых вопросов, которые он будет поднимать, это вопрос введения смертной казни. Если оппозиционная народно-республиканская партия не будет голосовать за введение смертной казни, тогда вопрос будет также вынесен на референдум. Не исключено, что в ближайшее время мы будем наблюдать череду референдумов в Турции",- добавил Аватков.

"К сожалению, разделение пятьдесят на пятьдесят —это показатель того, что Турция находится на грани перехода в стадию хаоса, в стадию погружения в тот хаос, который охватил регион Ближнего Востока в целом,"- добавил он.

Эксперт также указал, что после прошедшего референдума в Турции заканчивается эра военных.

"Военные как субъект политики исчезают. Это планомерная работа Партии справедливости и развития, которая военных лишала всех рычагов политического управления на протяжении пятнадцати лет. Военные по новым поправкам не смогут занимать какие-то государственные и политические посты. Но это не значит, что в Турции теоретически исключено понятие военного переворота. Все может быть, однако этот военный переворот может быть только при активном вмешательстве внешних игроков. Очевидно, что такого рода возможностями обладают только мировые державы, которые на данном этапе не заинтересованы в радикальной трансформации режима в Турции, а хотят посмотреть, как будет развиваться так называемая "новая Турция",- заключил Аватков.