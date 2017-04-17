Число погибших при падении автобуса в реку в КНР возросло до 13 человек

ПЕКИН, 17 апр — РИА Новости, Жанна Манукян. Число погибших при падении автобуса в реку в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая увеличилось до 13 человек, еще шесть человек ранены, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 10 погибших, пяти раненых, а также четырех пропавших без вести.

Инцидент произошел около 8.30 по местному времени (3.30 мск) в уезде Кайян городского округа Гуйян, когда автобус проезжал мост. В момент аварии в автобусе находились 19 человек.

"Согласно имеющейся информации с места аварии, к настоящему времени уже 13 человек скончались", — говорится в сообщении агентства. Шестеро пострадавших госпитализированы.

Сообщается, что правоохранительные органы задержали сотрудников компании-оператора.