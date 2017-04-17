В бельгийском парламенте предложили лишать турок подданства

БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Депутат Палаты представителей, нижней палаты федерального парламента Бельгии, Хендрик Богарт в связи с итогами конституционного референдума в Турции предложил лишать бельгийского подданства турок, имеющих гражданство обеих стран.

Конституционный референдум о переходе на президентскую форму правления с парламентской, прошедший в воскресенье в Турции, закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

"Более половины турок проголосовали за авторитарную систему (власти). Теперь надо положить конец двойному гражданству. Выбирайте!", — написал Богарт в Twitter.

По данным радиостанции Premiere , президентскую форму правления в Турции поддержали 77,1% представителей турецкой диаспоры в Бельгии, о чем свидетельствуют результаты подсчета голосов 44,5 тысячи участников референдума. Таким образом, турки в Бельгии продемонстрировали самый высокий среди стран-членов Евросоюза уровень поддержки Эрдогана.

В Австрии за внесение конституционных изменений, расширяющих властные полномочия главы государства, проголосовали 73,2% участников референдума, в Нидерландах — 70,3%, во Франции — 65,2%, Германии — 63%, Дании — 60,6%. Против внесения изменений в конституцию Турции высказались 86,7% турок в Испании и 79,1% — в Великобритании, отмечает радиостанция.