Итоги референдума в Турции говорят о расколе в обществе, считает политолог

АНКАРА, 17 апр — РИА Новости, Федор Смирнов. Победа сторонников президентской системы на референдуме в Турции с результатом чуть более 50% голосов указывает на раскол в турецком обществе и позволит ЕС и США получить больше уступок от Анкары, заявил РИА Новости глава Института энергетических рынков и политики (Анкара) Волкан Оздемир.

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам обработки 99,97% бюллетеней, они набрали 51,4% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

"Протесты оппозиции относительно принятого избиркомом решения о действительности бюллетеней без печатей делают спорными результаты референдума. Они показывают, что турецкое общество разделено пополам. Думаю, что такой результат больше всего обрадовал ЕС и США. Даже если кажется, что они критикуют Турцию, которая становится более авторитарной, на самом деле западные страны с этим результатом смогут получить от Анкары больше уступок, например, в вопросах объединения Кипра и независимости Северного Ирака", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что США и ЕС проще иметь дело в Турции с одним человеком, чтобы отстаивать свои интересы в регионе.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей Конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.