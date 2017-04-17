Меркель призвала Анкару к диалогу со всеми политическими силами в стране

БЕРЛИН, 17 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Власти Германии приняли к сведению промежуточные итоги референдума в Турции, призывают правительство в Анкаре к поиску "уважительного диалога" со всеми политическими силами в стране, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

Заявление было распространено в понедельник пресс-службой правительства.

"Турецкий народ был призван проголосовать за изменение конституции Турецкой республики. Федеральное правительство принимает к сведению промежуточные итоги голосования. Оно уважает право турецких граждан принимать решение об изменении собственной конституции", — говорится в документе.

"Исход голосования показывает, насколько сильно расколото турецкое общество. Это означает большую ответственность турецкого руководства и лично президента (Тайипа) Эрдогана. Федеральное правительство ожидает, что турецкое правительство после жесткой кампании по проведению референдума будет стремиться к уважительному диалогу со всеми политическими и общественными силами в стране", — подчеркивается в заявлении.

Конституционный референдум о переходе на президентскую форму правления с парламентской, который прошел в Турции в воскресенье, закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.