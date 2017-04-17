СМИ узнали о возможной встрече премьеров Индии и Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр – РИА Новости. Исламабад не исключает возможной двусторонней встречи премьер-министров Пакистана и Индии Наваза Шарифа и Нарендры Моди в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в июне в Астане, несмотря на очередной "шпионский" скандал, сообщает издание Express Tribune со ссылкой на источники.
Однако 10 апреля отношения двух стран сотряс очередной кризис – военный суд в Пакистане приговорил к смертной казни индийского военного Кулбушана Судхира Ядава по обвинению в шпионаже и террористической активности. Исламабад заявляет, что Ядав работал на внешнюю разведку Индии, в Нью-Дели заявляют, что Ядав не имеет никаких связей с правительством Индии после досрочного ухода со службы в ВМС. МИД Индии призвал Исламабад подумать о последствиях казни Ядава для двусторонних отношений, а также назвал саму возможную казнь "умышленным убийством".
"Это весьма возможно", — заявил изданию высокопоставленный пакистанский чиновник на вопрос о возможности двусторонней встречи Шарифа и Моди в Астане.
Собеседник издания также заявил, что Пакистан не избегает диалога, обвинив Индию в "поисках предлогов" для отказа от переговоров. Пакистан на протяжении последних месяцев, когда отношения двух стран остаются напряженными, неоднократно заявляли о готовности к диалогу, но всегда подчеркивали, что диалог должен начаться без предварительных условий. Нью-Дели заявил, что Индия выступает за такой же подход, но требует "остановить трансграничный терроризм".