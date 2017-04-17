Эксперт прокомментировал решение Трампа отправить авианосцы к Корее

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Решение руководства США отправить сразу три авианосца к берегам Кореи продиктовано внутриполитическими мотивами президента Дональда Трампа и не грозит реальными боевыми действиями в регионе, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.

Ранее информационное агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник в Южной Корее сообщило, что США направляют сразу три авианосца к корейским берегам на следующей неделе. Помимо "Карла Винсона" в начале будущей недели в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган" (CVN 76) и "Нимиц" (CVN 68).

"Дональд Трамп попал внутри США под очень сильное давление, и он сейчас пытается переключить внимание с критики в свой адрес внутри страны и с внутренних провалов на внешнюю агрессивную риторику. После бомбардировок в Сирии его рейтинг в США повысился, теперь он думает, что он и в Северной Корее потопчется", — сказал Панов РИА Новости.

При этом, по его мнению, "до какого-то серьезного деяния не дойдет". Он назвал маловероятной возможность участия авианосцев в каких-либо боевых действиях против КНДР в данный момент.

"Совершенно ясно (это показала встреча Трампа с военными и советниками накануне празднования 105-годовщины со дня рождения Ким Ир Сена), что военные и советники выступили против какой-то военной акции, понимая в отличие от Трампа, что это может плохо кончиться в большей степени для южнокорейцев и для японцев", — указал Панов.

По его мнению, Пхеньян продолжит придерживаться своей внешнеполитической линии. "Акция США ничего не даст. Это просто такая демонстрация силы. Поскольку считается, что северокорейцы могут 25 апреля по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии (КНА) испытать ядерный заряд, то предполагается показать, что лучше не стоит этого делать", — добавил эксперт.