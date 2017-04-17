В НАТО назвали итоги референдума в Турции внутренним делом народа

БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости, Александр Шишло. В НАТО не комментируют итоги конституционного референдума в Турции и считают его внутренним делом турецкого народа, сказал РИА Новости источник в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Эрдоганом.

"Конституционный референдум в Турции — это дело турецкого народа. Я бы советовал вам обратиться к турецким властям", — сказал в понедельник РИА Новости пожелавший остаться неназванным чиновник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.