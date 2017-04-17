Референдум в Турции можно считать легитимным, считает эксперт

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Результат конституционного референдума в Турции схож с результатами Brexit и референдума в Шотландии, подобные ключевые реформы в последнее время делят общество примерно на равные части, а небольшой разрыв между их сторонниками и противниками говорит, скорее, о легитимности итогов голосования, считает член исполнительного комитета корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Ярослав Авилов.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Авилов отметил, что корпус "За чистые выборы" не направлял своих наблюдателей непосредственно в Турцию, но эксперты дистанционно следили за ходом референдума.

"Результат турецкого референдума по конституционной реформе в принципе очень близок по процентному соотношению "за" и "против" к тому результату, который был по итогам Brexit. Там общество тоже было разделено примерно пополам и буквально с небольшим перевесом сторонники Brexit победили", — сказал эксперт РИА Новости, комментируя итоги референдума.

Собеседник агентства напомнил, что за год до этого состоялся референдум в Шотландии, где разрыв между сторонниками и противниками выхода из состава Великобритании также был не очень большой, тем не менее, страна все-таки осталась в составе Соединенного Королевства.

"Этот опыт говорит о том, что такие ключевые реформы в последнее время делят общество примерно на равные части. В принципе, такой результат как раз говорит о том, что скорее этот результат легитимен, чем нелегитимен. Если бы там было большое число — больше 60-70% сторонников, то здесь уже можно было бы усомниться, потому что Турция сама по себе отличается нестабильной политической обстановкой в последние годы. Этот результат, я думаю, отражает реальное волеизъявление граждан Турции", — сказал Авилов.