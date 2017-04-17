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В мире

Референдум в Турции можно считать легитимным, считает эксперт

Сюжет:
Конституционный референдум в Турции (62)
11:4917.04.2017
(обновлено: 11:57 17.04.2017)
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Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются победе на конституционном референдуме в Турции
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Результат конституционного референдума в Турции схож с результатами Brexit и референдума в Шотландии, подобные ключевые реформы в последнее время делят общество примерно на равные части, а небольшой разрыв между их сторонниками и противниками говорит, скорее, о легитимности итогов голосования, считает член исполнительного комитета корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Ярослав Авилов.

Референдум по изменению конституции Турции.
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Реджеп Эрдоган выиграл конституционный референдум. Но выиграла ли Турция?

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Авилов отметил, что корпус "За чистые выборы" не направлял своих наблюдателей непосредственно в Турцию, но эксперты дистанционно следили за ходом референдума.

© Ruptly
Жители Стамбула ликовали после оглашения предварительных итогов референдума

Проекция флага Турции в Берлине
© AP Photo/ Michael Sohn
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"Результат турецкого референдума по конституционной реформе в принципе очень близок по процентному соотношению "за" и "против" к тому результату, который был по итогам Brexit. Там общество тоже было разделено примерно пополам и буквально с небольшим перевесом сторонники Brexit победили", — сказал эксперт РИА Новости, комментируя итоги референдума.

Собеседник агентства напомнил, что за год до этого состоялся референдум в Шотландии, где разрыв между сторонниками и противниками выхода из состава Великобритании также был не очень большой, тем не менее, страна все-таки осталась в составе Соединенного Королевства.

"Этот опыт говорит о том, что такие ключевые реформы в последнее время делят общество примерно на равные части. В принципе, такой результат как раз говорит о том, что скорее этот результат легитимен, чем нелегитимен. Если бы там было большое число — больше 60-70% сторонников, то здесь уже можно было бы усомниться, потому что Турция сама по себе отличается нестабильной политической обстановкой в последние годы. Этот результат, я думаю, отражает реальное волеизъявление граждан Турции", — сказал Авилов.

Референдум по изменению конституции Турции
Жительница голосует на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы. При этом должность премьер-министра будет упразднена.
Агитационный плакат с надписью Evet (Да) на одной из улиц Стамбула. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Последние перед референдумом опросы показывают небольшое преимущество сторонников перехода на президентскую систему (46-47% "за" при 43-44% "против").
Жительница Стамбула во время голосования на одном из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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На референдуме на 167 140 избирательных участках голосуют 55,3 миллиона турецких граждан.
Президент Турции Тайип Эрдоган с супругой во время голосования на одном из избирательных участков Стамбула
© REUTERS/ Murad Sezer
Президент Турции Тайип Эрдоган проголосовал утром в Стамбуле, выразив надежду на положительный исход референдума.
Лидер оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу после голосования на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Оппозиция в свою очередь считает, что победа сторонников Эрдогана приведет к бесконтрольному укреплению его власти, поляризации общества, дальнейшему ухудшению Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов.
Бланк для голосования на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Конкретные цифры по закону будут обнародованы по окончанию голосования. Запрещены также экзитполы.
Жители Стамбула у одного из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Референдум проходит спокойно, за исключением инцидента в провинции Диярбакыр. Из-за перестрелки двух групп граждан у избирательного участка погибли два человека.
Девушка голосует на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Участки, как правило, расположены в обычных школах. В ряде населенных пунктов установлены особые палатки для голосования.
Жительница на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно.
Голосование на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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Явка на референдум традиционно для Турции высокая, подтвердили РИА Новости в нескольких избирательных участках в разных провинциях.
Жители Стамбула на одном из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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На некоторых участках зарегистрированы всего несколько избирателей, однако и там присутствуют наблюдатели от партий.
Жительница Стамбула во время голосования на одном из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Добровольцы и назначенные избиркомом служащие помогают проголосовать инвалидам и гражданам преклонного возраста.
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