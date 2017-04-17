МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Иран уважает итоги конституционного референдума в Турции, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя МИД страны.

"Иран уважает решение народа Турции на референдуме — представитель МИД", — говорится в сообщении агентства, опубликованном на его странице в Twitter

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.