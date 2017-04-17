МИД Китая прокомментировал решение Air China по КНДР

ПЕКИН, 17 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Решение китайской авиакомпании Air China отменить некоторые рейсы в Пхеньян связаны с ситуацией на рынке, не должно быть каких-либо других интерпретаций этого шага, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

В прошлую пятницу Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что Air China, являющаяся единственной зарубежной компанией, совершающей рейсы в КНДР, с 17 апреля приостанавливает авиасообщение с Пхеньяном. Позднее агентству China News Service сообщили в авиакомпании, что компания "вовсе не приостанавливает рейсы из Пекина в Пхеньян, а лишь временно отменила часть рейсов из-за спроса на билеты".

"Я полагаю, что Air China уже сделала собственное заявление на этот счет. Это определенно шаг, сделанный, исходя из рыночной ситуации. Я думаю, что это нормально для Air China или любых других авиакомпаний принимать решения, исходя из интересов своего бизнеса. Я думаю, что не должно быть других интерпретаций этого шага", — сказал Лу Кан, отвечая на вопрос, был ли этот шаг принят китайскими властями, и может ли это быть каким-либо образом связано с развитием отношений между Пекином и Пхеньяном.

В Air China также подчеркнули ранее, что в дальнейшем рейсы в Пхеньян будут организовываться, исходя из ситуации с продажей билетов. Авиакомпания просит клиентов в случае необходимости получить дополнительную информацию посетить официальный сайт или звонить в офис Air China.

По данным CCTV, Air China совершает рейсы в КНДР с 2008 года. Рейсы из Пекина в Пхеньян совершаются каждый понедельник, среду и пятницу на авиалайнере Boeing 737. Как отмечал телеканал CCTV, ранее Air China часто отменяла рейсы из-за количества пассажиров, а также вводила поправку на сезонные колебания, поэтому сокращались или отменялись рейсы, например, в зимний период.