Эксперт назвал предположительные сроки создания Северной Кореей МБР

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Оборонная промышленность КНДР сегодня обладает достаточным потенциалом, чтобы в ближайшие пять-шесть лет разработать межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь территории США, заявил РИА Новости в понедельник президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 приглашенных специально в страну иностранных журналистов. На центральной в столице страны площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.

"Северокорейская ракетная программа достаточно развита – Пхеньян уже обладает ракетой с дальностью действия в несколько тысяч километров. Я думаю, что на создание полноценной межконтинентальной баллистической ракеты, которая сможет достичь территории США, у Северной Кореи уйдет около 5-6 лет", — сказал Сивков.

Собеседник агентства отметил, что способность КНДР осуществить такие разработки также подтверждает успешно функционирующая космическая программа страны.

"Если сегодня северокорейская сторона способна даже выводить свои спутники на низкую околоземную орбиту, то создать МБР она тоже может. Есть определенные проблемы, но это вполне реализуемая вещь", — подытожил эксперт.

С 2006 года СБ ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 — были приняты в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций против Пхеньяна, включая меры в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.