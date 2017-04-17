Китай призвал воздержаться от провокаций на Корейском полуострове

ПЕКИН, 17 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай призывает все стороны на Корейском полуострове воздержаться от провокаций, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы призываем все стороны избегать провокаций, призываем все стороны работать над деэскалацией ситуации, чтобы иметь возможность вернуться к переговорам, решить эту ситуацию надлежащим образом, мирно", — сказал Лу Кан, отметив, что ситуация на Корейском полуострове очень деликатная и сложная, напряжение очень велико.

Официальный представитель МИД КНР добавил, что разрешение ситуации мирным путем за счет диалога и консультаций соответствует интересам всех сторон. "Достижение денуклеаризации путем диалога и консультаций, а также другими мирными способами, поддержание стабильности на полуострове — постоянная позиция Китая, мы полагаем, что это единственный верный подход", — отметил Лу Кан, добавив, что Китай ожидает конструктивных предложений от всех сторон, которые могут помочь разрешить ситуацию.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

В понедельник временно исполняющий обязанности южнокорейского президента, премьер-министр Хван Гё Ан после переговоров в Сеуле с американским вице-президентом Майком Пенсом заявил, что Южная Корея и США намерены решительно наказать КНДР в случае дальнейших "провокаций". Премьер также заявил, что договорился с Пенсом о скорейшем размещении и введении в строй новейшей системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.