Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинения во взяточничестве

ТОКИО, 17 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и председателю Lotte Group Син Дон Бину предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщает в понедельник агентство Ренхап.

С осени прошлого года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал, в центре которого оказалась подруга экс-президента Южной Кореи Цой Сун Силь. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

Скандал привел к объявлению импичмента Пак Кын Хе.