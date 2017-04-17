Эксперт рассказал, зачем КНДР понадобился аварийный пуск

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Северная Корея могла специально произвести пуск аварийной ракеты, чтобы показать непримиримость своей позиции, при этом избежав прямой военной конфронтации с США и их союзниками в Дальневосточном регионе, заявил РИА Новости в понедельник президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

"Учитывая, что накал страстей вокруг КНДР чрезвычайно высокий, северокорейская сторона не имела возможности, с одной стороны, отказаться от этого пуска, так как это было бы попросту потерей лица. С другой стороны, она не могла пойти на реальный конфликт, поэтому я полагаю, что пуск был произведен специально аварийной ракетой, не имеющей особой ценности", — сказал Сивков.

В минувшие выходные в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 приглашенных специально в страну иностранных журналистов. На центральной в столице страны площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в стадии разработки.