Читатели Time поддержали включение Дутерте в список самых влиятельных людей

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Большинство читателей американского журнала Time проголосовали за включение президента Филиппин Родриго Дутерте в список 100 самых влиятельный людей 2017 года по версии издания.

Как отмечается на сайте журнала, читателям предлагалось ответить на вопрос: "Кто должен быть включен в список 100 самых влиятельных людей года?"

Согласно результатам исследования 5% опрошенных проголосовали за включение в данный список президента Филиппин. За ним с отставанием в 2% идут премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Папа Римский Франциск, один из основателей американской IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс, а также основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Пятое место с 2% голосов занял президент РФ Владимир Путин.

Голосование закрыто 16 апреля.

Сообщается, что список по версии редакции будет оглашен 20 апреля.

В 2015 году Путин занял первое место в рейтинге самых влиятельных людей планеты по версии читателей Time.

Как отмечается на сайте журнала, читателям предлагалось сделать свой выбор исходя из того, насколько тот или иной человек в минувшем году "изменил мир, к лучшему или худшему".