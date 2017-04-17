Пенс заверил, что США сохранят обязательства по безопасности Южной Кореи

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. США подтверждают, что сохранят свои обязательства в области безопасности перед Южной Кореей вне зависимости от того, кто победит на досрочных президентских выборах 9 мая, заявил в понедельник в Сеуле вице-президент США Майк Пенс.

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала в стране была отстранена от власти, на 9 мая были назначены досрочные выборы. От их исхода может зависеть реализация планов прежней сеульской администрации по размещению в Южной Корее новейшей американской системы заатмосферного перехвата ракет THAAD и международных усилий, направленных на то, чтобы добиться прекращения ядерной и ракетной программ КНДР.

"Вне зависимости от результатов выборов решимость США по безопасности Кореи останется твердой", — приводит информационное агентство Рёнхап слова Пенса с пресс-конференции по итогам его переговоров в Сеуле.

Вице-президент США свою первую зарубежную поездку начал с Южной Кореи, посетив в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону и встретившись в Сеуле с временно исполняющим обязанности южнокорейского президента премьер-министром Хван Гё Аном.

Со своей стороны, Хван Гё Ан заявил, что договорился с Пенсом о скорейшем размещении и введении в строй новейшей системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.