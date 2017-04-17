Косачев о результатах референдума в Турции: вряд ли они обнадежили Эрдогана

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган не только стремится к усилению личной власти, но и отказался от курса на евроинтеграцию, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, так же решительно и бесповоротно будет, без всякого сомнения, действовать и автор турецких реформ. "Судя по всему, Эрдоган не только стремится к усилению личной власти, но и, похоже, отказался от курса на евроинтеграцию. Во всяком случае, первая реакция в Брюсселе однозначна: такой Турции нечего делать в ЕС. И это явно не смущает турецкого лидера – внутренние цели ему кажутся намного более важными", подчеркнул Косачев.

Одна из них – преодоление сопротивления своих довольно влиятельных оппонентов, которые уже попытались совершить госпереворот, отметил политик. "Тот факт, что Эрдоган рассматривает тему возвращения смертной казни (еще один пункт не в пользу евроинтеграции), говорит о серьезности его намерений", — написал Косачев.

При этом парламентарий указал, что руки у президента Турции не совсем свободны, и действовать придется "на грани фола". "Он это умеет, но будет расти и сопротивление – среди влиятельных евроориентированных турок и сторонников парламентской республики, которая бы уравновешивала президентскую власть. Думаю, это еще не последний ход в "турецком гамбите", — считает глава комитета СФ.

Ближайшее столкновение мнений и оценок мы увидим ровно через неделю, когда в Страсбурге начнётся апрельская сессия ПАСЕ, полагает Косачев. "По слухам, Турцию может ожидать возвращение в процедуру полномасштабного мониторинга, что явно не понравится "горячим турецким парням", — отметил законодатель.

"Вот тут и можно будет проверить ПАСЕ на приверженность либо пресловутым европейским ценностям, либо не менее пресловутым интересам, геополитическим ("Турция — це Европа?") и местечковым — риск потерять одного из главных плательщиков в Совет Европы в случае конфликта Турции с ПАСЕ резко возрастёт, и это на фоне неурегулированности статуса российской делегации", —пояснил он. По мнению сенатора, ближайшие недели обещают для Европы быть очень интересными.