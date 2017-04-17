Журналисты, приглашенные на парад, шесть часов не могут вылететь из КНДР

ПХЕНЬЯН, 17 апр — РИА Новости. Два рейса из Пхеньяна в Китай и один в Россию задержаны в столичном аэропорту КНДР уже более чем на шесть часов, сообщает корреспондент РИА Новости.

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов. На центральной площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.

Рейс из Пхеньяна в Пекин, который должен был вылететь в 08.30 утра по местному времени, задержан уже почти на семь часов. Именно этим самолетом собирались улететь большинство иностранных журналистов, прилетевших в Пхеньян на прошлой неделе для освещения празднования 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена. Изначально представители аэропорта и сопровождавшие журналистов сотрудники МИД КНДР объясняли задержку рейса плохими метеоусловиями в Пекине. Второй задержанный рейс должен был отправиться из Пхеньяна в китайский город Шиньян в 08.35 по местному времени. Причины его задержки неизвестны. Третий рейс, который должен был вылететь из Пхеньяна во Владивосток в 12.30 по местному времени, также задержан. С чем связаны задержки всех трех рейсов сотрудники аэропорта не объясняют.