В Индии на играх по укрощению быков два человека погибли, 80 пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, 80 пострадали в ходе традиционных игр по укрощению быков Джалликатту в индийском штате Тамилнад, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Игры проходили накануне в населенном пункте Пудур в округе Шиваганга. Оба погибших были лишь зрителями: один погиб непосредственно в результате травм, нанесенных разъяренным быком, второй погиб от сердечного приступа, когда, стоя за заграждением, увидел бегущего на него быка.

Еще 80 человек, в основном участники соревнований, пострадали. Большинству медицинская помощь была оказана в специально организованном на месте медпункте. Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация. Кроме того, пять человек пострадали в результате стычки между двумя командами соревнующихся после того, как жюри неверно объявили победителя. В ходе беспорядков были также повреждены призовые мотоциклы.

Состязания по укрощению быков Джалликатта являются традиционным развлечением в штате Тамилнад и проводятся, как правило, в рамках четырехдневного фестиваля урожая тай-понгал в середине января. Быка выпускают из загона прямо в толпу, участники, в основном молодые люди, должны заставить его остановиться, например, оседлав. Для большей зрелищности быкам защепляют хвосты, бросают перец в глаза, делая их более агрессивными. В текущем году сроки проведения игр сдвинулись из-за запрета, наложенного Верховным судом, который, впрочем, местные власти успешно обошли, внеся законодательные поправки на фоне массовых протестов.