В лондонском баре произошла утечка ядовитого вещества, есть пострадавшие

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. По меньшей мере 11 человек получили ожоги в результате утечки неизвестного ядовитого вещества в одном из лондонских баров, сообщает газета Guardian.

По информации издания, из-за инцидента были эвакуированы порядка 600 посетителей заведения. При этом, как сообщается, 200 из них сами покинули здание до прибытия экстренных служб, остальных эвакуировали.

На место прибыли пожарные расчеты, машины скорой помощи и сотрудники полиции. Прилегающие к опасной зоне дороги были перекрыты.

Как сообщается, в больнице были доставлены по меньшей мере девять человек. Еще двое, по данным полиции, сами обратились за медицинской помощью.

"Полученные ожоги не представляют опасности для жизни пострадавших", — цитирует издание слова представителя полиции.

Правоохранители расследуют произошедшее. Информации об арестах не поступало.