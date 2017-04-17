Силовики вторые сутки не нарушают перемирие с ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Украинские силовики ни разу за минувшие сутки не нарушили режим прекращения огня, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР заявили, что ВСУ с 15 на 16 апреля также не нарушали объявленное перемирие. Полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 10.00 13 апреля.

"За сутки с 16 на 17 апреля нарушений режима прекращения огня украинскими силовиками не зафиксировано", — сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР, в свою очередь, строго соблюдают "режим тишины".

Украинские силовики, в свою очередь, сообщили, что ополченцы за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе, в результате которых двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Стороны конфликта в Донбассе обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Согласно сообщению пресс-центра военной операции на странице в Facebook, ополченцы за минувшие сутки "22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины". Отмечается, что двое украинских военнослужащих в ходе этих обстрелов получили ранения.

По данным пресс-центра, на приморском направлении из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов ополченцы обстреляли украинских морских пехотинцев вблизи Павлополя. Также под огнем оказались Гнутово, Водяное, Широкино и Лебедянское. Сообщается, что удары по ним наносились из крупнокалиберных минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Как заявляют силовики, нарушения перемирия есть и на донецком направлении. Здесь под обстрелами оказались Авдеевка, Зайцево, шахта "Бутовка" и Мироновское. Уточняется, что удары по ним наносились из гранатометов, пулеметов крупного калибра и вооружения БМП.

По информации ВСУ, на луганском направлении огонь велся из минометов и гранатометов по позициям ВСУ рядом с Катериновкой. Также под обстрелами оказалась Новоалександровка.