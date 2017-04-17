Силовики вторые сутки не нарушают перемирие с ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Украинские силовики ни разу за минувшие сутки не нарушили режим прекращения огня, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР.
"За сутки с 16 на 17 апреля нарушений режима прекращения огня украинскими силовиками не зафиксировано", — сообщили в пресс-службе.
Собеседник агентства подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР, в свою очередь, строго соблюдают "режим тишины".
Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Стороны конфликта в Донбассе обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
Согласно сообщению пресс-центра военной операции на странице в Facebook, ополченцы за минувшие сутки "22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины". Отмечается, что двое украинских военнослужащих в ходе этих обстрелов получили ранения.
Как заявляют силовики, нарушения перемирия есть и на донецком направлении. Здесь под обстрелами оказались Авдеевка, Зайцево, шахта "Бутовка" и Мироновское. Уточняется, что удары по ним наносились из гранатометов, пулеметов крупного калибра и вооружения БМП.
По информации ВСУ, на луганском направлении огонь велся из минометов и гранатометов по позициям ВСУ рядом с Катериновкой. Также под обстрелами оказалась Новоалександровка.