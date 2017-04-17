СМИ: американские дипломаты допросили трехлетнего "террориста"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сотрудники посольства США в Лондоне допросили трехлетнего ребенка после того, как его дедушка по ошибке назвал его террористом при заполнении визовой анкеты, сообщает газета Guardian.

По данным издания, дедушка трехлетнего Харви Кеньона-Кэйрнса, заполняя его анкету на получение американской визы, по ошибке ответил "да" на вопрос: "Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?", в результате чего ребенка вызвали на разговор в посольство. Как сообщается, они должны были отправиться в путешествие во Флориду.

"Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка, и что трехлетний ребенок не может никому причинить вред", — цитирует издание слова 62-летнего Пола Кеньона.

По его словам, "малыш прекрасно вел себя в ходе допроса и ни разу не заплакал". Невнимательный дедушка также посетовал на отсутствие чувства юмора у сотрудников американского посольства, которые "не заметили комичность" происходящего.

Как сообщается, семье пришлось потратить дополнительные 3000 фунтов стерлингов из-за первоначального отказа в получении визы. Сам Кеньон охарактеризовал свою ошибку, как "очень дорогую".