Пенс прибыл на американскую военную базу в Южной Корее

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс прибыл на американскую авиабазу в Южной Корее на границе с КНДР, сообщает Белый дом.

"В 9:30 (по местному времени) вертолет вице-президента Пенса вышел из мрачного неба… (и приземлился) в Южной Корее — у ворот в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей на базе "Кэмп Бонифас" (Camp Bonifas)", — сообщает Белый дом.

Отмечается, что американские военные проведут для Пенса экскурсию по базе.

Пенс находится в Южной Корее с визитом. Кроме посещения разделяющей Корею демилитаризованной зоны он планирует провести переговоры с временно исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном, в том числе о мерах по сдерживанию ядерной и ракетной программ КНДР.

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала в стране была отстранена от власти, на 9 мая были назначены досрочные выборы. От их исхода может зависеть реализация планов прежней сеульской администрации по размещению в Южной Корее новейшей американской системы заатмосферного перехвата ракет THAAD и международных усилий, направленных на то, чтобы добиться прекращения ядерной и ракетной программ КНДР.

Накануне Южная Корея и ее союзники зафиксировали неудачный пуск предположительно баллистической ракеты в КНДР. В попытках сдержать ракетную и ядерную программы Пхеньяна президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности любых вариантов решения северокорейской проблемы.

Как сообщило в понедельник информационное агентство Рёнхап со ссылкой на правительственный источник в Южной Корее, на следующей неделе к корейским берегам подойдет ударная группа американских военных кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон".