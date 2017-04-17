Пейдж назвал доказательства спецслужб о его работе на Россию “фальшивкой”

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Экс-советник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж назвал "абсолютно фальшивыми" якобы имеющиеся у американских спецслужб доказательства того, что он является российским агентом, сообщает издание Washington Times.

"Ошибки настолько смехотворные и забавные, что у меня просто нет слов. Это настолько дико, что это просто потрясает", — цитирует газета слова Пейджа по поводу доказательств того, что он действовал от имени Москвы.

Газета New York Times со ссылкой на неназванного правительственного чиновника сообщила, что министерство юстиции США получило в прошлом году секретный ордер от суда на прослушку Картера Пейджа — бывшего советника Дональда Трампа — на основе якобы имеющихся доказательств того, что он является российским агентом.

Ранее СМИ опубликовали материал о том, что Пейдж в прошлом якобы имел контакты с представителями российской разведки, события, как утверждается, произошли еще в 2013 году, когда Трамп не собирался баллотироваться в президенты, а Пейдж не был его советником. За три года до этого он работал консультантом в области энергетики. Именно в таком качестве, как писали СМИ, его пытались завербовать "российские шпионы".

Публикация стала одной из последних в целой череде сообщений СМИ о якобы имевших место контактах представителей Трампа с "российской разведкой" или "российскими представителями" еще до президентских выборов. Все это уже привело к началу расследования, которое ведут в сенате и в палате представителей США.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опровергает их и Белый дом, и сам Трамп, называя подобные сообщения "охотой на ведьм" и политически мотивированными действиями его противников в ответ на поражение на выборах.