Первый китайский авиалайнер C919 прошел скоростные испытания на ВПП

ПЕКИН, 17 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Первый китайский национальный пассажирский авиалайнер C919 успешно прошел скоростные испытания на взлетно-посадочной полосе, пишет в понедельник газета "Жэньминь жибао".

Сообщается, что это были первые испытания подобного рода для авиалайнера. Они были проведены в воскресенье на четвертой взлетно-посадочной полосе аэропорта Пудун в Шанхае. Отмечается, что подобные испытания являются последними перед первым тестовым полетом воздушного судна.

В конце марта сообщалось, что C919 технически готов совершить первый тестовый полет. Несмотря на то, что технически авиалайнер был признан готовым к тестовому полету, эксперты отметили необходимость завершить работы по проверке электромагнитной совместимости аппаратуры, а также рулевые испытания до взлета.

В начале января сообщалось, что тестовые полеты C919 начнутся в феврале, однако они так и не были начаты. Как отмечало Международное радио Китая, они должны начаться с опозданием на три года, так как согласно первоначальному плану, C919 должен был подняться впервые в воздух еще в 2013 году, однако первый образец сошел с конвейера лишь в ноябре 2015 года. Ранее газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на Китайскую корпорацию коммерческих самолетов (COMAC) сообщала, что тестовый полет C919 состоится, вероятнее всего, в первом квартале 2017 года.

В середине ноября 2016 года были завершены ключевые испытания двигателей C919. Как отмечалось ранее, все технические испытания будут завершены, вероятнее всего, в 2017 году, после чего самолет будет официально сдан в эксплуатацию. Также сообщалось, что в коммерческое пользование самолет поступит только после тестовых полетов, которые, как планировалось ранее, будут проводиться в течение трех лет.

C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест эконом-класса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект реализуется COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) с широким привлечением западных поставщиков. По последним данным, COMAC уже получил заказ на 570 самолетов. Всего COMAC планирует в будущем реализовать не менее 2 тысяч авиалайнеров.