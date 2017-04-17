СМИ: граната, ранившая почти 40 колумбийцев, могла взорваться случайно

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Взрыв гранаты в колумбийском баре "La Tusa", в результате которого почти 40 человек получили ранения, мог произойти случайно, сообщает издание Tiempo со ссылкой на местную полицию.
"Мы выполняем необходимые работы в рамках расследования для установления виновных в атаке", — цитирует издание слова Серны.
Портал Prensa, в свою очередь, отмечает, что полиция также рассматривает возможное столкновение местных преступных группировок в качестве причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 37 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе в Колумбии. Все раненые были госпитализированы.