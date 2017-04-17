В Ираке нашли могилу 30 езидов, убитых боевиками ИГ*

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Могила, в которой захоронены 30 курдов-езидов, обнаружена в Иракском Курдистане в регионе Шенгал (Синджар), сообщил медиа-центр Патриотического союза Курдистана.
По данным мэра города Шенгала Махми Халил, на которого ссылается Патриотический союз Курдистана, с 2015 по 2016 год найдены останки 1646 езидов, ставших жертвами террористов "Исламского государства".
"В Шенгале найдена очередная братская могила, в которой захоронены более 30 езидов. Массовые захоронения были обнаружены бойцами Сил самообороны Шенгала (ССШ) на окраинах города", — сообщил Патриотический союз Курдистана.
Езиды исповедуют современную версию зороастризма, фанаты-исламисты считают их "неверными".
*Террористическая организация, запрещенная в России.