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В мире

Греческие политики скептически отнеслись к итогам турецкого референдума

Сюжет:
Конституционный референдум в Турции (46)
01:4317.04.2017
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Голосование на одном из избирательных участков в Анкаре. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Антон Денисов
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АФИНЫ, 17 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческие партии обеспокоены итогами турецкого референдума о переходе от парламентской формы правления к президентской и скептически относятся к победе "да", что открывает путь для концентрации чрезвычайных полномочий в руках президента Тайипа Эрдогана.

Жители Стамбула у одного из избирательных участков города. В Турции проходит референдум по поправкам в Конституцию, предусматривающих переход на президентскую систему правления
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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В Турции на референдуме победили сторонники конституционной реформы
По сообщениям из Анкары, "да" конституционным поправкам сказали 51,4% избирателей, принявших участие в голосовании. Президент Турции Тайип Эрдоган уже объявил о победе своих сторонников на референдуме, назвав его важнейшим событием в современной истории страны. Оппозиция выразила несогласие с этими итогами.

Евродепутат от правящей в Греции партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА и вице-спикер Европейского парламента Димитрис Пападимулис заявил, что референдум свидетельствует о "глубоко расколотой" Турции, а победа Эрдогана является "спорной".

"Результат турецкого референдума показывает высокую степень поляризации общества. Маргинальной, сомнительной победы Эрдогана не достаточно, чтобы объявить себя "султаном", — написал Пападимулис в Twitter.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
© AP Photo/ Kerstin Joensson
Юнкер призвал Турцию к консенсусу при воплощении конституционных изменений
Руководитель отдела внешней политики оппозиционной консервативной партии "Новая демократия" Йоргос Кумуцакос заявил, что необходимо проявление благоразумия со стороны турецкого политического руководства и турецкого народа. Он также подчеркнул, что Греция надеется на дружественные отношения и сотрудничество с соседней страной, несмотря на серьезные конституционные изменения в Турции. "Мы ожидаем, что Турция не только сохранит, но и сможет углубить связи с Европой в области демократии и прав человека", — говорится в заявлении.

Депутат греческого парламента Андреас Ловердос от имени Демократической коалиции, основу которой составляет партия ПАСОК, заявил, что в Турции теперь "режим цезаря".

"Теперь в Турции режим цезаря, что вызывает обеспокоенность как в Греции, так и в Евросоюзе", — написал Ловердос в Twitter.

Портреты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на улицах Стамбула за несколько дней до начала референдума по изменению конституции. 14 апреля 2017 года
© AP Photo/ Emrah Gurel
Эрдоган поздравил премьера Турции с итогами референдума
Партия "Потами" в своем заявлении призвала турецкого президента "использовать новую власть в пользу мира и стабильности, и не скатываться к более авторитарной форме правления".

На Кипре официальный представитель правительства Никос Христодулидис заявил, что Никосия "желает нормализации ситуации в Турции с тем, чтобы были приняты решения, необходимые для кипрского урегулирования".

"Есть беспокойство, так как в любом случае Турция завтра будет другой страной", — цитирует слова Христодулидиса Афинское агентство новостей.

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу. АРхивное фото
© AP Photo
Лидер турецкой оппозиции заявил о нарушении закона во время референдума
Кипрское агентство новостей сообщает, что на оккупированных территориях Кипра большинство турок со значительным разрывом высказались против расширения полномочий Эрдогана — "за" проголосовали 43,39%, "против" — 56,61%. В голосовании, которое проходило на оккупированных территориях с 5 по 9 апреля, участвовали как турки, так и турки-киприоты, имеющие и турецкое гражданство.

"После объявления окончательных итогов референдума в Турции в разных частях оккупированной Никосии были слышны автомобильные гудки и как люди празднуют", — сообщает агентство.

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