Греческие политики скептически отнеслись к итогам турецкого референдума

АФИНЫ, 17 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческие партии обеспокоены итогами турецкого референдума о переходе от парламентской формы правления к президентской и скептически относятся к победе "да", что открывает путь для концентрации чрезвычайных полномочий в руках президента Тайипа Эрдогана.
Евродепутат от правящей в Греции партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА и вице-спикер Европейского парламента Димитрис Пападимулис заявил, что референдум свидетельствует о "глубоко расколотой" Турции, а победа Эрдогана является "спорной".
"Результат турецкого референдума показывает высокую степень поляризации общества. Маргинальной, сомнительной победы Эрдогана не достаточно, чтобы объявить себя "султаном", — написал Пападимулис в Twitter.
Депутат греческого парламента Андреас Ловердос от имени Демократической коалиции, основу которой составляет партия ПАСОК, заявил, что в Турции теперь "режим цезаря".
"Теперь в Турции режим цезаря, что вызывает обеспокоенность как в Греции, так и в Евросоюзе", — написал Ловердос в Twitter.
На Кипре официальный представитель правительства Никос Христодулидис заявил, что Никосия "желает нормализации ситуации в Турции с тем, чтобы были приняты решения, необходимые для кипрского урегулирования".
"Есть беспокойство, так как в любом случае Турция завтра будет другой страной", — цитирует слова Христодулидиса Афинское агентство новостей.
"После объявления окончательных итогов референдума в Турции в разных частях оккупированной Никосии были слышны автомобильные гудки и как люди празднуют", — сообщает агентство.