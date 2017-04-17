Греческие политики скептически отнеслись к итогам турецкого референдума

АФИНЫ, 17 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческие партии обеспокоены итогами турецкого референдума о переходе от парламентской формы правления к президентской и скептически относятся к победе "да", что открывает путь для концентрации чрезвычайных полномочий в руках президента Тайипа Эрдогана.

По сообщениям из Анкары, "да" конституционным поправкам сказали 51,4% избирателей, принявших участие в голосовании. Президент Турции Тайип Эрдоган уже объявил о победе своих сторонников на референдуме, назвав его важнейшим событием в современной истории страны. Оппозиция выразила несогласие с этими итогами.

Евродепутат от правящей в Греции партии Коалиция радикальных левых СИРИЗА и вице-спикер Европейского парламента Димитрис Пападимулис заявил, что референдум свидетельствует о "глубоко расколотой" Турции, а победа Эрдогана является "спорной".

"Результат турецкого референдума показывает высокую степень поляризации общества. Маргинальной, сомнительной победы Эрдогана не достаточно, чтобы объявить себя "султаном", — написал Пападимулис в Twitter.

Руководитель отдела внешней политики оппозиционной консервативной партии "Новая демократия" Йоргос Кумуцакос заявил, что необходимо проявление благоразумия со стороны турецкого политического руководства и турецкого народа. Он также подчеркнул, что Греция надеется на дружественные отношения и сотрудничество с соседней страной, несмотря на серьезные конституционные изменения в Турции. "Мы ожидаем, что Турция не только сохранит, но и сможет углубить связи с Европой в области демократии и прав человека", — говорится в заявлении.

Депутат греческого парламента Андреас Ловердос от имени Демократической коалиции, основу которой составляет партия ПАСОК, заявил, что в Турции теперь "режим цезаря".

"Теперь в Турции режим цезаря, что вызывает обеспокоенность как в Греции, так и в Евросоюзе", — написал Ловердос в Twitter.

Партия "Потами" в своем заявлении призвала турецкого президента "использовать новую власть в пользу мира и стабильности, и не скатываться к более авторитарной форме правления".

На Кипре официальный представитель правительства Никос Христодулидис заявил, что Никосия "желает нормализации ситуации в Турции с тем, чтобы были приняты решения, необходимые для кипрского урегулирования".

"Есть беспокойство, так как в любом случае Турция завтра будет другой страной", — цитирует слова Христодулидиса Афинское агентство новостей.

Кипрское агентство новостей сообщает, что на оккупированных территориях Кипра большинство турок со значительным разрывом высказались против расширения полномочий Эрдогана — "за" проголосовали 43,39%, "против" — 56,61%. В голосовании, которое проходило на оккупированных территориях с 5 по 9 апреля, участвовали как турки, так и турки-киприоты, имеющие и турецкое гражданство.

"После объявления окончательных итогов референдума в Турции в разных частях оккупированной Никосии были слышны автомобильные гудки и как люди празднуют", — сообщает агентство.