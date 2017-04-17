В Южной Корее начинается предвыборная кампания кандидатов в президенты

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Трехнедельная предвыборная кампания перед досрочными выборами президента начинается в понедельник в Южной Корее.
Конституционный суд отправил в отставку Пак Кын Хе 10 марта, после чего были назначены выборы.
По сообщениям из Сеула, уже готовы агитационные автофургоны и микроавтобусы, которые будут разъезжать по стране и призывать избирателей голосовать за того или иного кандидата.
Регистрация кандидатов продолжалась два предшествующих дня.
Основные из них — Мун Чжэ Ин от Демократической партии и Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи.
Предвыборная кампания в Южной Корее будет проходить в сложной ситуации обострения напряженности на Корейском полуострове из-за противостояния КНДР и США. От исхода выборов, вероятно, будет зависеть реализация планов прежней сеульской администрации о размещении в Южной Корее новейшей американской системы заатмосферного перехвата ракет THAAD и международных усилий добиться прекращения ядерной и ракетной программ КНДР.
На прошлой неделе авианосец был внезапно переброшен к Корее по пути в Австралию, когда Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по Сирии. В СМИ была поднята тема возможности повторения такого же удара, но только против КНДР.
В ответ на действия США в Пхеньяне было заявлено о готовности в случае провокации нанести превентивный удар по американским военным базам в Южной Корее, Японии и на основной территории Соединенных Штатов, а также по президентскому дворцу в Сеуле.
Демократическая партия Мун Чжэ Ина обладает 119 местами в однопалатном Национальном собрании (парламенте) Республики Корея, когда как бывшая правящая партия имеет 93 места.
"Новая Корея — страна для каждого. Пора нам объединить сердца и построить новую Корею", — подчеркнул на прошлой неделе Мун Чжэ Ин.
Его главный соперник Ан Чхоль Су со своей стороны предупредил, что избиратели могут "либо выбрать возвращение к прошлому, либо начать построение будущего".
Пак Кын Хе, дочь бывшего диктатора Пак Чон Хи, убитого в 1979 году директором южнокорейского ЦРУ, стала третьим по счету южнокорейским президентом, оказавшимся в тюрьме. В 1995 году были также арестованы бывшие главы государства Ро Дэ У и Чон Ду Хван. Какая судьба ждет будущего президента Южной Кореи покажет история.