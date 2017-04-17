В Южной Корее начинается предвыборная кампания кандидатов в президенты

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Трехнедельная предвыборная кампания перед досрочными выборами президента начинается в понедельник в Южной Корее.

Выборы в этой стране намечены на 9 мая в связи с недавним импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, подозреваемой в причастности к крупнейшему коррупционному скандалу.

Конституционный суд отправил в отставку Пак Кын Хе 10 марта, после чего были назначены выборы.

По сообщениям из Сеула, уже готовы агитационные автофургоны и микроавтобусы, которые будут разъезжать по стране и призывать избирателей голосовать за того или иного кандидата.

Всего зарегистрировались 15 кандидатов — беспрецедентное число желающих бороться за высший государственный пост, согласно данным ЦИК Южной Кореи.

Регистрация кандидатов продолжалась два предшествующих дня.

Основные из них — Мун Чжэ Ин от Демократической партии и Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи.

Помимо этих двух политиков в избирательном бюллетене в пятерке первых кандидатов значатся также Хон Чжун Пхё от бывшей правящей Партии свободной Кореи, Ю Сын Мин от отколовшейся от правящего лагеря консервативной Партии честной политики ("Парын чондан"), претендентка на пост президента от Партии справедливости ("Чоныйдан") Сим Сан Чжон.

Предвыборная кампания в Южной Корее будет проходить в сложной ситуации обострения напряженности на Корейском полуострове из-за противостояния КНДР и США. От исхода выборов, вероятно, будет зависеть реализация планов прежней сеульской администрации о размещении в Южной Корее новейшей американской системы заатмосферного перехвата ракет THAAD и международных усилий добиться прекращения ядерной и ракетной программ КНДР.

Противостояние Вашингтона и Северной Кореи обострилось до угроз применения военной силы. На фоне крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений в настоящее время у берегов Корейского полуострова находится ударная группа военных кораблей США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон".

На прошлой неделе авианосец был внезапно переброшен к Корее по пути в Австралию, когда Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по Сирии. В СМИ была поднята тема возможности повторения такого же удара, но только против КНДР.

В ответ на действия США в Пхеньяне было заявлено о готовности в случае провокации нанести превентивный удар по американским военным базам в Южной Корее, Японии и на основной территории Соединенных Штатов, а также по президентскому дворцу в Сеуле.

Либерал Мун Чжэ Ин в свое время был помощником экс-президента страны Но Му Хёна, который проводил политику "солнечного тепла" по развитию мирного сотрудничества с КНДР. Ожидалось, что в случае избрания президентом страны он попытается преодолеть конфронтацию с Пхеньяном, но нынешнее доведение ситуации до грани войны осложняет его задачу. Какой путь выберет он, покажет его предвыборная кампания.

Демократическая партия Мун Чжэ Ина обладает 119 местами в однопалатном Национальном собрании (парламенте) Республики Корея, когда как бывшая правящая партия имеет 93 места.

"Новая Корея — страна для каждого. Пора нам объединить сердца и построить новую Корею", — подчеркнул на прошлой неделе Мун Чжэ Ин.

Его главный соперник Ан Чхоль Су со своей стороны предупредил, что избиратели могут "либо выбрать возвращение к прошлому, либо начать построение будущего".

Тем временем в понедельник находящейся под арестом экс-президенту Пак Кын Хе будут предъявлены официальные обвинения прокуратурой. Среди прочего, ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и во взяточничестве в связи со скандалом вокруг ее ближайшей знакомой Цой Сун Силь. Эта особа, которая также арестована, как утверждают, вмешивалась в государственные дела для извлечения выгоды, не занимая никаких государственных постов.

Пак Кын Хе, дочь бывшего диктатора Пак Чон Хи, убитого в 1979 году директором южнокорейского ЦРУ, стала третьим по счету южнокорейским президентом, оказавшимся в тюрьме. В 1995 году были также арестованы бывшие главы государства Ро Дэ У и Чон Ду Хван. Какая судьба ждет будущего президента Южной Кореи покажет история.