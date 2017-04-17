В Кливленде разыскивает преступника, транслировавшего убийство на Facebook

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Полиция американского города Кливленд разыскивает преступника, транслировавшего убийство в прямом эфире в социальной сети Facebook.
"Подозреваемый действительно вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств, которые пока не установлены", — говорится в сообщении полиции.
Полиция штата призвала возможных свидетелей произошедшего к сотрудничеству. На данный момент стражи порядка разыскивают подозреваемого в нескольких районах города.