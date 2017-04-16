Сотни палестинцев в израильских тюрьмах объявили бессрочную голодовку

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр – РИА Новости. Сотни палестинских заключенных в тюрьмах Израиля объявили в воскресенье бессрочную голодовку, добиваясь улучшения условий содержания, сообщили местные власти и СМИ.

В акции, которая чревата очередным обострением палестино-израильского конфликта, принимают участие уже 700 арестантов, свидетельствуют данные национального управления тюрем.

"Семьсот заключенных в нескольких тюрьмах объявили о начале бессрочной голодовки… В соответствии с политикой, утвержденной министром внутренней безопасности, Управление тюрем Израиля не вступает в переговоры с заключенными", — сказано в сообщении ведомства.

Власти пригрозили "дисциплинарными мерами" участникам голодовки. Газета "Гаарец" пишет, что в числе их требований – установка таксофонов в тюремных блоках, более частые свидания с семьями и возможность фотографироваться во время таких посещений.

Организатором протестной акции считается один из лидеров правящего палестинского движения ФАТХ Марван Баргути, который отбывает пять пожизненных сроков по обвинению в причастности к терактам времен "второй интифады" — антиизраильского восстания начала века.

По данным "Гаарец", в израильских тюрьмах сидят свыше пяти тысяч палестинцев – в основном, за преступления в сфере безопасности. "Повсеместно соблюдаемая и грамотно руководимая голодовка способна немедленно накалить обстановку на израильско-палестинской арене. Если в процессе возникнет угроза для жизней протестующих, это может привести к новой волне насилия", — пишет израильская газета.

Ранее в воскресенье министр внутренней безопасности Гилад Эрдан обсудил ситуацию с профильными ведомствами – от армии и спецслужб до Минздрава. В сообщении по итогам совещания сказано, что он распорядился стянуть к тюрьмам специальные подразделения, предназначенные для подавления беспорядков, активизировать обыски в камерах, чтобы пресечь недозволенные контакты между заключенными, и развернуть полевой госпиталь, куда предполагается в случае необходимости помещать арестантов.