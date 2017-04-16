Лидер турецкой оппозиции заявил о нарушении закона во время референдума

АНКАРА, 16 апр — РИА Новости, Федор Смирнов. Высший избирательный совет (ВИС) Турции нарушил законодательство при проведении референдума о переходе к президентской системе правления в воскресенье, заявил председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.

По данным агентства Anadolu, которое наряду с Высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 99,5% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,4% голосов. Президент Турции Тайип Эрдоган уже объявил о победе своих сторонников на референдуме, назвав его важнейшим событием в современной истории страны. Оппозиция выразила несогласие с этими итогами. Официальные результаты референдума пока не обнародованы.

Кылычдароглу раскритиковал решение ВИС, который уже в процессе голосования разрешил признавать действительными бюллетени без печати.

"Во время матча нельзя менять правила, бюллетени без печати по закону недействительны. Мы уважаем выбор народа, но решение ВИС бросило на него тень. Любое ведомство должно вести себя в соответствии с законом. Решение ВИС привело к тому, что результаты референдума стали спорными", — заявил Кылычдароглу журналистам в Анкаре.

Он добавил, что по данным независимого подсчета голосов, которые вела его партия, противники конституционной реформы набрали более 50% голосов.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.