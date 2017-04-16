Генсек СЕ призвал турецкое руководство быть осторожным после референдума

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что турецкому руководству стоит быть "осторожным" в своих дальнейших действиях после референдума о переходе от парламентской формы правления к президентской ввиду незначительной разницы в голосах.

По данным агентства Anadolu, которое наряду с Высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 99% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,4% голосов. Сам Эрдоган уже поздравил премьер-министра страны Бинали Йылдырыма с положительным результатом референдума. Оппозиция выразила несогласие с этими итогами. Официальные результаты референдума пока не опубликованы.

"Турецкие избиратели проголосовали за внесение поправок в конституцию. Ввиду незначительной разницы в голосах турецкому руководству стоит быть осторожным в своих дальнейших действиях", — говорится в заявлении Ягланда.

Генсек СЕ также подчеркнул, что сейчас самым важным является "сохранение независимости судебной власти в соответствии с принципом верховенства закона". По его словам, Совет Европы " готов оказать полную поддержку (Турции — ред.) в данном процессе".

Сторонники перехода на президентскую систему побеждают в 48 из 81 турецких провинций. Против конституционных изменений выступили избиратели из населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также европейской части Турции и провинций на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир). В Стамбуле и Анкаре с небольшим перевесом лидируют противники реформы.

Парламентская форма правления существует в Турции с 1923 года, когда была провозглашена республика.