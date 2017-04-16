Глава МИД ФРГ о референдуме в Турции: хорошо, что кампания закончилась

БЕРЛИН, 16 апр-РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль приветствовал окончание избирательной кампании в Турции.

По данным агентства Anadolu, которое наряду с высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 99% бюллетеней сторонники конституционных поправок в Турции набирают 51,3% голосов при явке 84%. Оппозиция выразила несогласие с этими итогами. Официальные результаты референдума пока не опубликованы.

"Хорошо, что избирательная кампания, которая велась так горько, в том числе и у нас в Германии, теперь позади", — говорится в заявлении германского министра, в воскресенье поступившем в РИА Новости.

По его словам, результаты референдума выглядит ожидаемо. "Как бы ни выглядели результаты голосования турецкого народа в итоге: мы должны сохранять холодный ум и действовать рассудительно", — заключил Габриэль.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения перед референдумом по изменению формы правления с парламентской на президентскую, который прошел в Турции 16 апреля.