Премьер Турции: народ поставил точку в спорах о президентской системе

АНКАРА, 16 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Избиратели, поддержавшие введение президентской системы на конституционном референдуме в Турции в воскресенье, поставили точку в спорах по этому вопросу, заявил премьер-министр Бинали Йылдырым в воскресенье.

По данным агентства Anadolu, которое наряду с высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 99% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,3% голосов при явке 84%. Оппозиция выразила несогласие с этими итогами. Официальные результаты референдума пока не опубликованы.

"Народ, проголосовав за, поставил точку в спорах о президентской системе. Теперь демократия и правовое государство будут еще сильнее. Мы едины, мы все братья. Ни у кого не должна остаться душевная рана ", — сказал Йылдырым, выступая перед сторонниками в Анкаре.

Сторонники перехода на президентскую систему побеждают в 48 из 81 турецких провинций. Против конституционных изменений выступили избиратели из населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также европейской части Турции и провинций на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир). В Стамбуле и Анкаре с небольшим перевесом лидируют противники реформы.