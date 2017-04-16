Премьер Турции прокомментировал итоги референдума в стране

АНКАРА, 16 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Прошедший в Турции конституционный референдум открывает новую страницу в демократическом развитии страны, заявил премьер-министр Бинали Йылдырым в воскресенье.

По данным агентства Anadolu, которое наряду с Высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 99% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,3% голосов при явке 84%. Поправки предусматривают переход на президентскую систему правления. Оппозиция выразила несогласие с этими итогами. Официальные результаты референдума пока не обнародованы.

"По неофициальным данным, голосование по президентской системе закончилось с положительным результатом. Это выбор, сделанный народом. Этим голосованием мы открыли новую страницу в нашей демократии. Пусть все будут уверены, что эти результаты мы используем на благо страны", — сказал Йылдырым, выступая перед сторонниками в Анкаре.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.