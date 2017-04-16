Алиев поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума

БАКУ, 16 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье позвонил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, поздравив его с успешным проведением референдума по изменениям в конституцию.

По данным агентства Anadolu, которое наряду с Высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 98 % бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,3% голосов. Сам Эрдоган уже поздравил премьер-министра страны Бинали Йылдырыма с положительным результатом референдума.

"Президент Ильхам Алиев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ по случаю успешного проведения референдума в связи с внесением поправок в конституцию и тем, что большинство населения проголосовали за внесение поправок, и расценил результаты референдума как большой вклад народа в поддержку политики президента Турции", — сообщает пресс-служба Алиева.

Согласно сообщению, Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана за проявленное внимание и поздравления.

"Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут успешно развиваться во всех областях", — добавляет пресс-служба.