Прокурдская партия Турции считает итоги референдума сомнительными

АНКАРА, 16 апр — РИА Новости. Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) Турции считает вызывающими сомнения предварительные итоги прошедшего в стране в воскресенье конституционного референдума, заявил пресс-секретарь партии Осман Байдемир.

Сторонники перехода на президентскую систему лидируют на референдуме в Турции, набирая, согласно обнародованным агентством Anadolu предварительным данным, 51,3% голосов после обработки 98% бюллетеней при явке 84%. Окончательные результаты Высший избирательный совет пока не обнародовал.

"Пока наши возражения не будут приняты, результаты референдума вызывают сомнения и не могут считаться окончательными", — написал Байдемир в Twitter.

Он подверг критике решение Высшего избирательного совета Турции, который уже во время голосования принял решение считать действительными бюллетени без печатей. "Надо разобраться, сколько в этих бюллетенях без печатей голосов за и против?", — добавил Байдемир.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.