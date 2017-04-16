Турецкая оппозиция намерена опротестовать итоги референдума

АНКАРА, 16 апр — РИА Новости. Турецкая оппозиция намерена подать протест по итогам прошедшего в воскресенье конституционного референдума, заявил заместитель председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Эрдал Аксюнгер.

Сторонники перехода на президентскую систему лидируют на референдуме в Турции, набирая, согласно обнародованным агентством Anadolu предварительным данным, 51,3% голосов после обработки 98% бюллетеней при явке 84%.

"По результатам голосования на 37% избирательных участках у нас есть возражения, однако пока не все результаты мы обработали, и число проблемных участков, результаты на которых мы будем опротестовывать, может достичь 60%", — заявил Аксюнгер журналистам.

Он добавил, что перед окончанием голосования Высший избирательный совет Турции принял решение считать действительными бюллетени без печатей, что открывает путь для фальсификаций на референдуме.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.