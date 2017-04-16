Обозреватель NI рассказал, что может разрушить союз США и Турции

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Союз США и Турции, зародившийся в ответ на угрозу со стороны СССР, после окончания холодной войны становится все более и более хрупким, пишет на сайте The National Interest профессор Принстонского университета Шюкрю Ханиоглу.

По мнению автора, отношениям США и Турции угрожают многие факторы, например, серьезные культурные различия, соперничество на региональной арене и неравноправные отношения.

В середине XX века отношения Вашингтона и Анкары были в расцвете — вступив в НАТО в 1952 году, Турция стала считаться "восточным бастионом западной демократии". Пока региональные интересы стран совпадали, а американское общество не слишком интересовалось Турцией, Белый дом закрывал глаза на нарушения прав человека, в частности, подавление левого движения, которое Анкара осуществляла весьма жестко, говорится в статье.

После окончания холодной войны, однако, эти факты не могли не омрачить двусторонние отношения, пишет автор. Кроме того, если до 1990-х годов США поддерживали исламизм на Ближнем Востоке как инструмент в борьбе с коммунистическими идеями, то последующие события, особенно теракты 11 сентября 2001 года в США, серьезно изменили взгляды американских политиков.

Свою роль в ухудшении отношений Анкары и Вашингтона сыграло и вторжение сил НАТО в Ирак в 2003 году, отмечает Ханиоглу. Турция была обеспокоена перспективой того, что США могут перекроить карту Ближнего Востока по своему усмотрению. Взгляды Турции и Соединенных Штатов на будущее региона начали расходиться, а поддержка Белым домом курдских сил в сирийском конфликте привела к еще большей напряженности в отношениях с Анкарой.

Маловероятно, что Турция сама отвернется от западных партнеров в пользу союза с другими державами, например, Россией, если не будет вынуждена к этому какими-либо чрезвычайными обстоятельствами, полагает автор. Однако взаимное недоверие, критика и соперничество сделали союз Анкары и Вашингтона крайне непрочным, заключает он.