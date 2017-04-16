СМИ: в Средиземном море спасли около 4,5 тысяч мигрантов из Ливии

РИМ, 16 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская береговая охрана за сутки спасла около 4,5 тысяч нелегальных мигрантов из Ливии, пытавшихся попасть в Европу через Сицилийский пролив в Средиземном море, сообщает в воскресенье газета Il Sole 24 Ore.

Помощь была оказана в рамках 33 спасательных операций, координируемых главным командованием службы береговой охраны при участии итальянских кораблей и судов ряда неправительственных организаций.

Причиной столь резкого роста потока мигрантов называются погодные условия – спокойное море, по мнению нелегальных перевозчиков, должно было благоприятствовать безопасному пересечению 200-километрового пролива. Однако не обошлось без трагедии: на одной из надувных лодок были обнаружены семь погибших. В свою очередь агентство Рейтер сообщило о по меньшей мере 20 мигрантах, погибших в водах у побережья Ливии.

Как сообщило во вторник миграционное агентство ЕС Frontex, в марте число прибывающих в ЕС через Апеннинский полуостров достигло 10,8 тысячи человек, что на 20% выше, чем в предыдущем месяце. По данным итальянского МВД на 11 апреля, с начала 2017 года на берег Италии высадились 27 тысяч мигрантов, и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 35%.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.

Для решения проблемы нелегальной миграции Италия планомерно наращивает сотрудничество с североафриканскими странами. Так, в конце марта лидеры Италии и Нигера подписали в Риме соглашение о выделении итальянской стороной 50 миллионов евро на обеспечение контроля за границами африканской республики.

В начале февраля Италия подписала меморандум о намерениях в сфере противодействия нелегальной миграции с правительством национального согласия Ливии. Документ предусматривает наращивание сотрудничества в борьбе с торговлей людьми и контрабандой, усиление границ и предотвращение незаконного их пересечения.