СМИ: Эрдоган поздравил премьера Турции с итогами референдума

АНКАРА, 16 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил по телефону премьер-министра страны Бинали Йылдырыма с положительным результатом конституционного референдума, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

По данным агентства Anadolu, которое наряду с Высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 98 % бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,3% голосов. Поправки предусматривают переход на президентскую систему правления.

Эрдоган позвонил также лидеру националистической Партии национального движения Девлету Бахчели, который поддержал конституционную реформу. По данным источника в администрации турецкого лидера, Эрдоган заявил, что исход референдума уже ясен, и выразил надежду, что его результаты пойдут на пользу стране и народу.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.