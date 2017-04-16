Жан-Мари Ле Пен заявил, что поддержит на президентских выборах свою дочь

ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Основатель партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен заявил о намерении отдать свой голос на предстоящих выборах президента Франции в поддержку своей дочери, нынешнего лидера партии Марин Ле Пен.

"Вот они, кандидаты. Меланшон — коммунист. Макрон — оппортунист. Фийон — рецидивист. Я голосую за Марин!", — написал Ле Пен в своем аккаунте в сети Twitter.

Выборы президента Франции пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.

Согласно многочисленным опросам, Марин Ле Пен одержит победу в первом туре выборов. Ее наиболее вероятным соперником во втором туре станет экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон.

Данные опросов прочат Ле Пен поражение от любого из конкурентов — будь то Макрон, экс-премьер страны Франсуа Фийон или лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

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