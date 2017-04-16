В Турции на референдуме разрыв между сторонами сократился до 3%

АНКАРА, 16 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Сторонники перехода на президентскую систему лидируют на референдуме в Турции, набирая 51,5% после обработки 97% бюллетеней, при этом их разрыв с противниками конституционных изменений сократился до 3%, свидетельствуют предварительные данные, обнародованные агентством Anadolu, которое наряду с Высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования.

Противники перехода на президентскую систему набирают 48,5% голосов избирателей.

По мере подсчета голосов число сторонников президентской системы сокращается (по результатам подсчета 24% голосов их было 63,4%, по результатам подсчета 69% — 55,0%, по результатам подсчета 90% — 52,5%).

Сторонники перехода на президентскую систему побеждают в 48 из 81 турецких провинций. Против конституционных изменений выступили избиратели из населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также европейской части Турции и провинций на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир). В Стамбуле и Анкаре с небольшим перевесом лидируют противники перехода на президентскую систему.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы. Они будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.