Сторонники конституционных изменений в Турции лидируют на референдуме с 52%

АНКАРА, 16 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Сторонники перехода с парламентской на президентскую систему правления по-прежнему лидируют на референдуме в Турции, набирая 52,5% после обработки 90% бюллетеней, свидетельствуют предварительные данные высшего избирательного совета, опубликованные агентством Anadolu.

По мере подсчета голосов число сторонников президентской системы сокращается (по результатам подсчета 24% голосов их было 63,4%, по результатам подсчетов 69% — уже 55,0%).

Сторонники перехода на президентскую систему побеждают в большинстве турецких провинций, кроме населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также в провинциях на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир). В Стамбуле и Анкаре голоса сторонников и противников перехода на президентскую систему распределены практически поровну.

Противники перехода на президентскую систему набирают 47,5% голосов избирателей.