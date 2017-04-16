Оппозиция Турции обвинила власти в манипуляциях на референдуме

АНКАРА, 16 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие власти занимаются манипуляциями при подсчете голосов на конституционном референдуме, заявил в воскресенье заместитель председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Эрдал Аксюнгер.

По предварительным результатам обработки 90% бюллетеней, сторонники перехода на президентскую систему, которая является главным вопросом референдума, набирают 52,5% голосов.

"Идет манипулирование результатами. По данным наших наблюдателей, побеждают противники президентской системы. Такие результаты мы получаем из многих провинций. Давайте защищать наш выбор. Побеждают "нет", — цитирует Аксюнгера телеканал NTV.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.